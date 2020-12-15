На украинской новогодней елке повесили «око дьявола»

На Украине в областном городе Черкассы установили новогоднюю елку. На искусственное дерево повесили украшения, напоминающие амулеты от сглаза.

Об установке главной елки Черкасс сообщили в городском совете. Помимо 18-метрового дерева на центральной площади установили объемные надписи «2021» и «Черкассы» высотой 2,4 метра, а также арку и шар, подсвеченные гирляндами, и панно с изображением герба города.

На фотографиях, опубликованных пресс-службой горсовета, можно увидеть украшения елки. Некоторые из них похожи на амулеты «глаз Фатимы», или «око дьявола», обратило внимание издание «Страна.ua».

«Развешенные на елке метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии — светлая полоса», — уточнил сайт.

На верхушку дерева установят двенадцатиконечную звезду. Иллюминацию зажгут в День святителя Николая, который православные отмечают 19 декабря.

«Глаз Фатимы» — традиционный восточный амулет от сглаза. Согласно легенде, дочь исламского пророка Мухаммеда Фатима подарила кусочек синего стекла своему жениху. Амулет помог ему возвратиться живым из дальней дороги.