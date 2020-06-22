В Киеве на монумент «Родина-мать» повесили флаг ЛГБТ. Видео

В Киеве активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью дрона укрепили на монументе «Родина-мать» радужный флаг. Они заявили, что статуя символизирует равенство для всех, и пообещали развесить «великий флаг ЛГБТ+» по всему Киеву.

Активисты выложили в Facebok видео, на котором беспилотник закрепляет на мече, который удерживает правой руке фигура 16-метровое радужное знамя. Пользователи украинского сегмента Сети встретили эту новость в штыки.

«Это надо уметь так притягивать еще большую антипатию подобными действиями. Вы уверены, что ваша цель формирование положительного образа ЛБГТ, а не наоборот?» — поинтересовался Вадим Зосимов.

«Всегда относилась толерантно ко всем меньшинствам, но это перебор… Кто сеет ветер, пожнет бурю, уж потом без обид», — предупредилаТатьяна Аринкина.

«Во всех российских новостях ваша акция вылезет именно сегодня, 22 июня, в день нападения на СССР. Внимания вы, конечно, привлечете ого-го сколько. Только вы точно такого внимания хотели?» — спросила Ольга Бубнова.

Нашлись и те, кого заинтересовал совершенно другой аспект акции.

«Если снесли всех Лениных, почему стоит советский памятник с гербом СССР? Лично я воспринимаю эту акцию как оскорбление Флага ЛГБТ. Лучше его повесить на более приличном месте», — посоветовал Владимир Беликов.

На состоявшемся в феврале в хорватском городе Имотски карнавале жители сожгли чучело однополой пары с ребенком в ответ на решение властей разрешить передачу детей под опеку гомосексуалов.