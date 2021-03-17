Поверенного в делах Украины в России вызвали на ковер в МИД после провокации в Киеве

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило и выразил ему протест после провокации против дипломатов в Киеве. Об этом сообщил сайт российского внешнеполитического ведомства.

«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В. И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», — говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что рассматривают провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Накануне на здания посольства и мест проживания дипломатов расклеили плакаты с их фотографиями и комментариями оскорбительного характера. Еще неизвестные повредили четыре служебных автомобиля российской дипмиссии. Как ранее сообщила «Украинская правда» со ссылкой на полицию, это произошло в ночь с 15 на 16 марта. Радикалы развесили плакаты с фото дипломатов, на которых написали на двух языках «Крым — это Украина», а на посольские машины наклеили украинский тризуб.

В МИД потребовали от властей Украины провести тщательное расследование провокации, привлечь виновных к ответственности и впредь не допускать подобного.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, во время которого большинство местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.