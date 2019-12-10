«Не мог быть уверенным»: политолог оценил поведение Зеленского на «нормандском» саммите

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры тет-а-тет с российским главой Владимиром Путиным. Украинский лидер не так давно в политике, поэтому не мог держаться полностью уверенно на саммите. Такое мнение выразил «360» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Политических результатов никаких не могло быть от переговоров между Путиным и Зеленским, поскольку Зеленский не является еще вполне президентом Украины. Это человек, который волей, я бы сказал, исторической шутки оказался на посту президента, но у него нет власти президента», — отметил Марков.

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Он пояснил, что украинский лидер контролирует Минобороны, которое подчиняется Пентагону. Зеленский также не влияет на СМИ, националистов и самые мощные силовые структуры — МВД и национальную гвардию. Именно поэтому встреча глав двух стран не могла принести какие-либо политические решения.

«Встреча была, как бы, установлением личных каких-то отношений: понравится, не понравится, общие какие-то разговоры, обмен мнениями. В чем состояли эти общие разговоры, мы пока не знаем», — сказал политолог.

Марков добавил, что если говорить о личностных качествах, то Путин и Зеленский известны своим обаянием, но мы пока не знаем, «смогли ли они обаять друг друга».

По словам политолога, саммит «нормандской четверки» был новым опытом и большим шагом вперед для президента Украины.

«Хотя, знаете, он не мог полностью уверенно держаться. Это такой для него огромный вызов, определяющий во многом его судьбу в случае малейшей ошибки, поэтому Зеленский пытался сделать вид, что он держится уверенно, но, конечно, уверенным он не был и не мог быть», — заверил Марков.

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Он также сравнил украинского главу с бывшим президентом страны Петром Порошенко, который всегда держался на порядок увереннее.

«Во-первых, у него стиль такой. Он, как из анекдота знаменитого, что ребенок видимо будет политиком, потому что весь в дерьме, а как голову держит. Вот это стиль Порошенко всегда», — привел пример политолог.

Кроме того, Порошенко еще до того, как стал президентом Украины, построил целую бизнес-империю и привык быть у власти.

Зеленский провел переговоры с Путиным в рамках саммита «нормандской четверки». Встреча глав России, Украины, Германии и Франции проходила 9 декабря в Париже.