02 января 2024, 04:01
Поведение Зеленского на интервью вызвало вопросы у журналистов
The Economist: во время интервью Зеленский сгорбился, был зол и раздражен
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналу The Economist. Во время встречи он был зол и барабанил пальцами по столу, сообщили журналисты издания.
Зеленский был очень раздражен и не скрывал этого в беседе. Его злят «колебания» западных союзников и «отстраненность» украинцев от конфликта.
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«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — отметили журналисты.
В своем интервью украинский президент призвал украинцев не думать о внутренних делах страны. Если так продолжится, то о контрнаступлении можно забыть, уверен Зеленский. Мобилизацию, по его словам, нужно воспринимать не только как отправку на фронт, а как совместную «защиту государства».
В новогоднем обращении Зеленский заявил, что каждый украинец должен сделать выбор — уехать из страны и стать беженцем или же помочь своей стране. Каждый житель Украины должен ответить на вопрос, кем он хочет быть — «жертвой или победителем», привел его слова RT.
Владимир Зеленский
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