Мир 18 февраля 2024, 23:00 Поведение ВСУ после взятия Авдеевки насторожило США Подполковник Дэвис: военные ВСУ перестали доверять Сырскому после сдачи Авдеевки РИА «Новости»

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский потерял доверие своих солдат после сдачи Авдеевки в ДНР. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По словам американского военного, сейчас украинская сторона сильно «расшатана».

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«У них внутренние политические разногласия, они потеряли популярного главкома Валерия Залужного, а теперь есть парень, которому они не хотят доверять. Сырский обещал удержать Авдеевку, а через два дня его больше нет», — сказал он.

Дэвис считает, что сейчас для ВСУ сложилась крайне сложная ситуация по сравнению с российскими военными, у которых есть боеприпасы, дроны, авиация и системы противовоздушной обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он также отметил, что российская армия продолжает нанести поражающий урон Вооруженным силам Украины на фронте.