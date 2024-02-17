17 февраля 2024, 04:39
Поведение украинских беженцев шокировало немцев
Focus: украинские беженцы выбросили бесплатные продукты в мусор
Украинские беженцы выбросили в мусор продукты питания, которые раздавали нуждающимся в одной из сетей общепита в городе Гера в Германии. Об этом сообщил журнал Focus.
Среди выкинутых продуктов были сыр, салат, йогурт и специи. Один из местных жителей решил узнать, кто выкинул еду. Он обратил внимание, что эти люди уехали на машине с украинскими номерами.
Реклама
Владелица кафе Гизельда Шедлих рассказала журналистам, что украинская пара регулярно пользовалась услугами общепита. И пожаловалась, что из-за такого отношения беженцев к продуктам, их не хватило другим нуждающимся.
«Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик», — заявила она.
Шедлих добавила, что аннулировала продовольственную карту украинцев, которые выкинули продукты.
Ранее бывший министр обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил Евросоюзу депортировать украинцев призывного возраста, чтобы они пошли служить в ВСУ.
Германия
Еда
Благотворительность
Питание
Продукты
Беженцы
Реклама
Реклама