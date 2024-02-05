Мир 05 февраля 2024, 23:53 Поведение Шойгу во время звонка в Пекин стало сюрпризом для КНР NE: в Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем. Поведение российского министра во время звонка в Пекин стало сюрпризом для КНР, сообщило издание АБН24.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой „уважаемый товарищ“, а затем поприветствовал его на китайском языке», — рассказали журналисты из КНР.

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Китайскую сторону удивило приветствие Шойгу, так как там знают, что слово «товарищ» в России используют не так широко, как во времена СССР. Однако такой поступок министра оказал сильный эффект на КНР, где слову «товарищ» придают большое значение.

По словам журналистов, Шойгу производит впечатление сурового военачальника, при этом он показал себя искусным дипломатом.

Во время переговоров с Дун Цзюнем Шойгу указал на развитие сотрудничества России и Китая по всем направлениям. ВС РФ и КНР регулярно проводят учения, боевую подготовку на суше, в воздухе и в море.

Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил, что КНР поддерживает Россию в проведение спецоперации. Такое заявление говорит об укреплении российско-китайской дружбы, сообщили «Известия» со ссылкой на французских журналистов.