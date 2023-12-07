Мир 07 декабря 2023, 09:20 Поведение Путина по отношению к послу Великобритании посчитали показательным DM: Путин отказался общаться с британским послом, но пожал руки чиновникам ОАЭ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин под предлогом санитарной безопасности отказался общаться с послом Великобритании, но на следующий день охотно пожимал руки представителям ОАЭ во время визита на Ближний Восток. На это обратила внимание газета Daily Mail.

В Москве во время церемонии вручения верительных грамот президент не стал приближаться к некоторым европейским дипломатам, в том числе к британскому представителю Найджелу Кейси, из опасений заразиться COVID-19. Он держался на расстоянии 20 метров и заявил, что, к сожалению, не сможет пообщаться с ними близко.

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«Несмотря на свои опасения по поводу „санитарных“ проблем, он прилетел в ОАЭ с редким визитом и с плотным графиком за пределами бывшего СССР. <…> Путина видели пожимающим руку президенту ОАЭ шейху Мохамеду бен Заиду Аль Нахайяну по прибытии в аэропорт Абу-Даби», — заявил автор статьи.

Британский журналист увидел в поведении Владимира Путина пренебрежение. Он напомнил, что ОАЭ и Саудовская Аравия — второй пункт визита президента на Ближний Восток — не признали ордер Международного уголовного суда на арест российского лидера.

Поездка Владимира Путина вызвала возмущение украинцев, работавших в Дубае. Им не понравился пышный прием, который устроили президенту России.