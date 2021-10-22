Поведение Байдена на встрече с избирателями озадачило пользователей Сети

В Twitter начали активно обсуждать поведение президента США Джо Байдена во время встречи с избирателями. Их удивила странная поза политика в ответ на один из вопросов журналиста. Видео опубликовал CNN.

21 октября Байден пообщался с избирателями в формате таунхолла (общее городское собрание — прим. ред.) на телеканале CNN. Когда ведущий начал озвучивать вопрос о темпах инфляции в США, Байден замер в странной позе. Он согнул руки в локтях и сжал кулаки, оставаясь неподвижным около 15 секунд.

Эти кадры спровоцировали много шуток и обсуждений в социальных сетях.

«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет».

«Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось аж целых две речи за день?»

«Вы пытались отключить его на минуту и снова подключить?»

«Я думал, что он восковая фигура»

«Байден замер, как Арни в „Терминаторе-3“»

«Пытается сосредоточиться на сообщениях через беспроводной наушник? Какает? Кто знает!».

Кроме того, пользователи начали сравнивать президента с игрушечным солдатиком, лыжником и «человеком-джетпаком».