Мир 12 сентября 2023, 05:49 Поведение Австрии в отношении России назвали шизофреническим Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала поведение в отношении РФ шизофреническим Pxhere

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Поведение Австрии в отношении взаимодействия с Россией, в том числе и по поставкам энергоресурсов, является шизофреническим. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова привел ТАСС.

Кнайсль заявила об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Несколькими днями ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сказал, что покупать газ из России «неприятно с моральной точки зрения», однако это необходимо для обеспечения энергобезопасности Австрии.

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«Это все звучит очень странно, это можно охарактеризовать диагнозом „шизофрения“, поведение несколько шизофреническое», — указала Кнайсль.

Политики и общественное мнение Австрии, как напомнила экс-глава МИД страны, «не устают осуждать» тех, кто взаимодействует с предприятиями России. А у энергетического концерна OMV заключен долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа.

Ранее стало известно, что Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при СПбГУ.