Беженец из Украины, нанятый на работу в испанское кафе, напал с перцовым баллончиком на свою начальницу — россиянку Кристину — и ее мужа. Видео с места происшествия и признания самой россиянки появились в Telegram-канале «Изнанка. Женщины».

Повар, нанятый Кристиной, проработал у нее всего полмесяца, и все это время, как потом оказалось, настраивал против начальницы украинских коллег и утверждал, что хочет уничтожить ее заведение.

«Я подверглась нападению в своем кафе. Он работал у меня поваром, приехал из Украины, из города Одесса. Уже пришел подготовленным в кафе и напал на меня, забрызгав нам лицо перцовым баллончиком. Я просто приехала в госпиталь с миской со льдом, окунула лицо и не могло вытащить — так оно горело», — рассказала Кристина.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Кристина уверена, что «подверглась насилию со стороны Украины, потому что русская».

«Но я всем буду кричать, что я русская. Я буду защищать свой народ, находясь в Испании», — заявила молодая женщина.

Ей сняли побои, теперь она планирует идти в суд.