Мир 28 мая 2023, 16:25 Поумерьте ожидания. Американский пилот объяснил, что не так с обещанными Киеву F-16 Американский пилот Венабл: основная проблема F-16 — в уязвимости перед ПВО России U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Американские истребители F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО. Об этом в беседе с агентством Bloomberg сообщил экс-пилот ВВС США, старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл.

Из-за этой проблемы Украине, вероятно, стоит поумерить завышенные ожидания от получения F-16, заметили авторы материала.

Реклама

По словам Венабла, ключевая проблема самолетов этой конфигурации — возможность обнаружения на большом расстоянии. Если истребители попытаются атаковать рубежи России, системы ПВО сработают до подлета к цели.

«Все, что можно будет сделать, — это нырнуть в грязь и надеяться, что холм окажется между вами и системами наведения ракеты. Без такого прикрытия шансы на выживание невелики», — констатировал собеседник агентства.

Отдельно он отметил, что тактика ВВС Украины, которые наносят удары из-за холмов, а потом прячутся, не отличается эффективностью.

«Так вы ни во что не попадете», — подчеркнул Венабл.

По прогнозам авторов статьи, на Украину, скорее всего, отправят истребители, которые будут иметь более низкий радар и ракеты меньшей дальности, чем современные средства ПВО и самолеты России.