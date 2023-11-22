22 ноября 2023, 15:09
«Поумерить аппетиты». Захарова раскрыла цель визитов американских политиков к Зеленскому
МИД России связал визиты политиков в Киев с желанием умерить аппетиты Зеленского
Визиты американских политиков на Украину в последнее время связаны с желанием США «поумерить аппетиты» главы киевского режима Владимира Зеленского и потребовать от него отчета о расходовании западных средств на контрнаступление ВСУ. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила, что за последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высокопоставленных политиков Соединенных Штатов. Вероятно, американское правительство захотело убедиться в уровне достигнутой демократии за 10 лет.
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Однако вместо экономистов и финансовых аналитиков на Украину прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов Джанет Йеллен.
«Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчета о расходовании огромных средств», — заключила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД иронично прокомментировала желание Владимира Зеленского поговорить с экс-президентом США Дональдом Трампом. Захарова предположила, что глава Украины ищет нового спонсора для своей страны.
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