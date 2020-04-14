Потушить пожар в Чернобыле помог дождь

Почти две недели пожарные пытались справиться с огнем в Чернобыльской зоне отчуждения. В итоге возгорание удалось потушить с помощью обычного дождя.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, — в целом в норме», — написал в Facebook врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Сотрудница пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко сообщила, что огонь вокруг Чернобыля полностью локализовали. Сейчас пожарные продолжают работать только над отдельными кластерами пожара. Ситуация находится под контролем.

«Территории расположения промышленных комплексов твердых радиоактивных отходов (PCPTRV) и строительной площадки CSVYAP удалось защитить от пожара. Вчера почти все силы пожарных были сосредоточены на этой области территории», — отметила Дегтяренко в Facebook.

Лесной пожар в зоне Чернобыля начался еще в начале апреля. Причиной возгорания стал поджог травы. За 10 дней огонь подошел к Припяти и почти добрался к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. Полицейские нашли уже двух подозреваемых в поджоге и завели уголовное дело.