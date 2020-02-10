Поцелуи и интимные сцены начали вырезать из тайванских фильмов для профилактики коронавируса

«Русская планета» обратила внимание на то, что в сериале Golden City (Золотой город») сцену с поцелуем героев сократили до секунды. В оригинальной версии она должна была длиться дольше.

В свою очередь создатели другого многосерийного фильма Sweet Family («Милое семейство») признались, что уже заготовили для съемочной группы медицинские маски. Они добавили, что будут избегать съемок в людных местах и исключать интимные эпизоды.