Поцелуи и интимные сцены начали вырезать из тайванских фильмов для профилактики коронавируса
На Тайване ради борьбы с распространением коронавируса из фильмов и сериалов начали вырезать сцены с поцелуями. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Русская планета» обратила внимание на то, что в сериале Golden City (Золотой город») сцену с поцелуем героев сократили до секунды. В оригинальной версии она должна была длиться дольше.
В свою очередь создатели другого многосерийного фильма Sweet Family («Милое семейство») признались, что уже заготовили для съемочной группы медицинские маски. Они добавили, что будут избегать съемок в людных местах и исключать интимные эпизоды.