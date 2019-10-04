  • Потрясения обойдут нефтяную отрасль

    04 октября 2019, 13:12

    Алена Макаренко

    Нефтяная отрасль в ближайшем будущем не столкнется с какими-либо потрясениями. Так считает помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, сообщил сайт News.ru.

    «Потрясений не будет», — заявил он.

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    Тем не менее стоит ждать изменений, но все они направятся в лучшую сторону. В частности, свой след оставит формирование общего рынка нефти на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Растет объем рынка, а вместе с ним и потребление на душу населения. Благодаря этому снижается себестоимость за счет интеграции, а значит, растет конкурентоспособность продукции России и ЕАЭС на мировом рынке.

    «Ждите позитива», — добавил Молодцов.

    По его словам, государство помогает с инвестициями. Поэтому отрасль чувствует себя устойчиво, отметил помощник руководителя администрации.