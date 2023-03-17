Мир 17 марта 2023, 08:59 «Потратили на это 8 лет». В США заявили о подготовке ВСУ для ударов по России Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США 8 лет готовили ВСУ для ударов по России РИА «Новости»

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США в течение восьми лет готовили украинские вооруженные силы для нанесения ударов по России. Об этом в эфире на своем YouTube-канале заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Соединенные Штаты решили построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России. На это потратили восемь лет. При этом американская сторона не задумывалась о последствиях своих действий.

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«Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», — сказал Макгрегор.

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Он отметил, что США обладают мощными и многочисленными ВВС, однако в случае прямого столкновения с силами ПВО России их ждут крупные потери.

По оценке экс-советника главы Пентагона, у ВС РФ на вооружении стоят передовые системы противовоздушной обороны. Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, остались в прошлом, подчеркнул Макгрегор.