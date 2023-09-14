14 сентября 2023, 04:54
«Потраченные впустую жизни». Минобороны Украины опозорилось постом в соцсети
Минобороны Украины опубликовало пост в соцсети и вызвало гнев жителей страны
Министерство обороны Украины выложило пост в соцсети о двух бойцах ВСУ, погибших во время конфликта. Реакция пользователей на публикацию оказалась негативной.
Пост украинского оборонного ведомства появился в соцсети X (бывший Twitter). Под сообщением набралось большое количество комментариев. Пользователи жалели «погибших ни за что» украинцев и заявили, что предпочли бы видеть на их месте президента Владимира Зеленского.
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«Потраченные впустую жизни. Сражались абсолютно ни за что!» — высказался один из пользователей.
«Все верно, НАТО, — записываемся! Ваши ребята и их лучшие друзья могут быть следующими», — съязвил другой комментатор.
«Это должен был быть Зеленский», — отметил третий.
Пользователи соцсети также написали, что украинцы были бы живы, если киевские власти перестали принимать приказы от американцев.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о потерях ВСУ во время конфликта. По мнению чиновника, с начала специальной военной операции на Украине погибли около полумиллиона военнослужащих.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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