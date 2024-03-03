03 марта 2024, 23:34
«Потопят все». Сценарий войны с Россией раскрыли в США
Макгрегор: подлодки России потопят корабли США в случае войны в океане
Российский подводный флот потопит корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу, в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав. Об этом бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.
«Мы не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что российские подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки», — сказал он.
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Полковник отметил, что на сегодняшний день российские атомные субмарины обладают гораздо большей результативностью, чем их предшественники во Вторую мировую войну,
Ранее стало известно о планах Швеции начать строительство двух новых подводных лодок, чтобы противодействовать России. Посольство РФ призвало шведские власти прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой».
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