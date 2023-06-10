Мир 10 июня 2023, 20:47 Потоп с Каховской ГЭС повредил железную дорогу на Украине «Укржелдорога» приостановила движение пригородных поездов после разрушения Каховской ГЭС Unsplash

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Движение нескольких пригородных поездов временно приостановили в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Такие меры связаны с проседанием участка железной дороги в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщила компания «Укржелдорога».

«Вблизи Никополя Днепропетровской области просел целый участок с железнодорожным полотном. <…> Пригородные поезда вовремя отменили», — говорится в сообщении.

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Таким образом, пригородные поезда из Кривого Рога и Апостолово Днепропетровской области, а также Тимково Кировоградской области не пускать до Никополя, они будут останавливаться на промежуточной станции Чертомлык. По данным компании, на восстановление железной дороги понадобится три дня.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил порядка 14 миллиардов долларов. По его словам, 3,3 миллиарда долларов из этой суммы уже выделили в бюджет Украины.

Украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за повреждения задвижек произошел неконтролируемый сброс воды.