Потомок генерала армии Юга поддержал снос памятника предку

«Я ношу имя человека, на чьей статуе мы сейчас стоим и чью статую мы решили снести», — заявил потомок Роберта Ли.

Он отметил, что решение о сносе памятника его предка принимал не только губернатор, но и все жители штата. Роберт Ли четвертый надеется, что демонтаж скульптуры поспособствует окончанию беспорядков, которые сейчас происходят по всей стране.

Монумент в настоящее время находится на так называемой Моньюмент-авеню — центральной улице города, где установлены многочисленные памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга. Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США (1861-1865) являлся столицей конфедерации южных штатов.