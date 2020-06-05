Потомок генерала армии Юга поддержал снос памятника предку
Потомок главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США Роберта Ли, полный тезка своего предка, дал согласие на снос памятника генералу армии в штате Вирджиния, США. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
«Я ношу имя человека, на чьей статуе мы сейчас стоим и чью статую мы решили снести», — заявил потомок Роберта Ли.
Он отметил, что решение о сносе памятника его предка принимал не только губернатор, но и все жители штата. Роберт Ли четвертый надеется, что демонтаж скульптуры поспособствует окончанию беспорядков, которые сейчас происходят по всей стране.
Монумент в настоящее время находится на так называемой Моньюмент-авеню — центральной улице города, где установлены многочисленные памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга. Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США (1861-1865) являлся столицей конфедерации южных штатов.