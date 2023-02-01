01 февраля 2023, 09:06
Потомок евреев во главе нацистов. Политик Янг назвал сочувствующих Зеленскому антисемитами
Американский политик Янг назвал оправдывающих президента Украины Зеленского антисемитами
Правительство Украины возглавили нацисты. По этой причине все, кто не верит в преступления президента Владимира Зеленского из-за его еврейских корней, являются антисемитами. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки демократ Джеффри Янг написал об этом в Twitter.
Политик рассказал, что многие не верят в распространившуюся на Украине идеологию и тот факт, что местное правительство возглавили нацисты. Они объясняют это тем, что ее президент — потомок евреев. Джеффри Янг назвал это ошибкой.
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«Людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека, — это еврей, можно считать антисемитами», — заявил он.
На Украине регулярно устраивали факельные шествия в день рождения нациста Степана Бандеры, закрывали глаза на Волынскую резню и еврейский погром во Львове, рассказал ранее писатель, публицист и сценарист Алексей Стаценко. Он считает, что Запад насаждал эту идеологию на протяжении 30 лет, чтобы управлять страной.
Владимир Зеленский
Украина
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