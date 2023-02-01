Мир 01 февраля 2023, 09:06 Потомок евреев во главе нацистов. Политик Янг назвал сочувствующих Зеленскому антисемитами Американский политик Янг назвал оправдывающих президента Украины Зеленского антисемитами РИА «Новости»

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Правительство Украины возглавили нацисты. По этой причине все, кто не верит в преступления президента Владимира Зеленского из-за его еврейских корней, являются антисемитами. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки демократ Джеффри Янг написал об этом в Twitter.

Политик рассказал, что многие не верят в распространившуюся на Украине идеологию и тот факт, что местное правительство возглавили нацисты. Они объясняют это тем, что ее президент — потомок евреев. Джеффри Янг назвал это ошибкой.

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«Людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека, — это еврей, можно считать антисемитами», — заявил он.

На Украине регулярно устраивали факельные шествия в день рождения нациста Степана Бандеры, закрывали глаза на Волынскую резню и еврейский погром во Львове, рассказал ранее писатель, публицист и сценарист Алексей Стаценко. Он считает, что Запад насаждал эту идеологию на протяжении 30 лет, чтобы управлять страной.