Мир 17 декабря 2022, 17:28 Потомки Бисмарка раскритиковали главу МИД Германии Бербок Spiegel: потомки Бисмарка обвинили главу МИД ФРГ Бербок в незнании истории страны

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Потомки первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за незнание истории. Об этом сообщил журнал Spiegel.

Она решила переименовать зал в здании Министерства иностранных дел страны. До недавнего времени помещение носило имя первого канцлера — «Комната Бисмарка». Но ведомство под руководством Бербок решило сменить название на «Зал германского единства».

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Потомки Бисмарка признались, что такая идея их привела в ужас, они «невыразимо опечалены». Представитель семейства Александр фон Бисмарк обвинил Бербок в недостаточном уровне «исторического сознания».

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«Глава МИД, занимающаяся морализаторством, не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей стране», — отмечается в заявлении семьи.

Они заявили, что достижения Бисмарка, которые «по сей день приносят пользу Германии, игнорируются».

Читатели немецкого издания Die Welt в октябре раскритиковали Бербок. По данным портала «Утро.ру», шквал критики обрушился на нее после того, как она заявила, что российский лидер Владимир Путин «изолирован от всего мира».