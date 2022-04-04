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    04 апреля 2022, 20:29

    «Потом зашли и спросили: „Живые вы?“» Главврач больницы в Волновахе рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

    Главврач Волновахской ЦРБ Саратов рассказал члену СПЧ Ахмедовой об обстрелах больницы ВСУ

    Александр Блинов

    Украинские военные перед обстрелами из «Градов» простреляли первые этажи больницы в Волновахе из автоматов, после чего зашли внутрь и спросили, есть ли живые. Об этом главврач больницы Виктор Саратов рассказал члену Совета по правам человека, журналистке Марине Ахмедовой.

    «Потом зашли и спросили: „Живые вы?“» Главврач больницы в Волновахе рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

    «Шесть суток мы были с водой и со светом. Вечером на шестые сутки автоматчики ВСУ прошли по первому этажу, из автомата нам простреляли, и второй этаж, хирургию. <…> Потом зашли и спросили: „Живые вы?“» — рассказал главврач.

    После этого в больницу от ВСУ начали прилетать уже тяжелые снаряды. Украинские военные вели огонь из «Градов» и другой техники, которую спрятали за церковью. В результате под огнем ВСУ сгорели 10 боксов с медицинским транспортом больницы, осколками от снарядов повредило дизельный генератор.

    Бежавшие украинские боевики оставили Волноваху в руинах. Местные жители ранее рассказали «360», как неделями находились в подвалах без еды и воды и своими глазами видели, как рушатся их дома.