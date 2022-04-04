«Потом зашли и спросили: „Живые вы?“» Главврач больницы в Волновахе рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

Украинские военные перед обстрелами из «Градов» простреляли первые этажи больницы в Волновахе из автоматов, после чего зашли внутрь и спросили, есть ли живые. Об этом главврач больницы Виктор Саратов рассказал члену Совета по правам человека, журналистке Марине Ахмедовой.

«Шесть суток мы были с водой и со светом. Вечером на шестые сутки автоматчики ВСУ прошли по первому этажу, из автомата нам простреляли, и второй этаж, хирургию. <…> Потом зашли и спросили: „Живые вы?“» — рассказал главврач.

После этого в больницу от ВСУ начали прилетать уже тяжелые снаряды. Украинские военные вели огонь из «Градов» и другой техники, которую спрятали за церковью. В результате под огнем ВСУ сгорели 10 боксов с медицинским транспортом больницы, осколками от снарядов повредило дизельный генератор.

Бежавшие украинские боевики оставили Волноваху в руинах. Местные жители ранее рассказали «360», как неделями находились в подвалах без еды и воды и своими глазами видели, как рушатся их дома.