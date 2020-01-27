«Потом спрашиваете откуда вирус?»: В Сети появилось видео, на котором китаянка ест странные «деликатесы»

По Сети распространяется ролик, на котором китаянка ест огромного моллюска. Девушка макает его в соус и с аппетитом съедает. Автор поста предположил, что именно после таких трапез, в Китае и зарождаются вирусы.

«Потом спрашиваете откуда вирус? Ясно, что не от макарон и сосисок», — написал пользователь под ником alduckz, опубликовавший ролик на своей странице в Twitter.

Пользователи пришли в ужас от просмотренной видеозаписи. Многие назвали поедание различных частей тела животных мерзостью. Тем более, часть этих моллюсков — явно еще живы. Что именно ест девушка не указано.

Предупреждаем, видео не для слабонервных.

Видео: Twitter/ alduckz

Источник фото: Twitter

Источник фото: Twitter

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Позже сообщалось, что источником инфекции могли стать змеи, которых продавали на рынке.

Сейчас инфекция продолжает не только распространяться, но и усиливаться. В Китае заразившихся насчитывается уже около двух тысяч человек. 56 случаев заболевания закончились летальным исходом. По словам врачей, симптомы заболевания похожи на ОРВИ, но иногда первыми признаками коронавируса могут быть диарея и тошнота.