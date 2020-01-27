    27 января 2020, 02:16

    «Потом спрашиваете откуда вирус?»: В Сети появилось видео, на котором китаянка ест странные «деликатесы»

    Валерия Шафирко

    По Сети распространяется ролик, на котором китаянка ест огромного моллюска. Девушка макает его в соус и с аппетитом съедает. Автор поста предположил, что именно после таких трапез, в Китае и зарождаются вирусы.

    «Потом спрашиваете откуда вирус? Ясно, что не от макарон и сосисок», — написал пользователь под ником alduckz, опубликовавший ролик на своей странице в Twitter.

    Пользователи пришли в ужас от просмотренной видеозаписи. Многие назвали поедание различных частей тела животных мерзостью. Тем более, часть этих моллюсков — явно еще живы. Что именно ест девушка не указано.

    Предупреждаем, видео не для слабонервных.

    Видео: Twitter/ alduckz

    «Потом спрашиваете откуда вирус?»: В Сети появилось видео, на котором китаянка ест странные «деликатесы» | Изображение 1
    Источник фото: Twitter
    «Потом спрашиваете откуда вирус?»: В Сети появилось видео, на котором китаянка ест странные «деликатесы» | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Позже сообщалось, что источником инфекции могли стать змеи, которых продавали на рынке.

    Сейчас инфекция продолжает не только распространяться, но и усиливаться. В Китае заразившихся насчитывается уже около двух тысяч человек. 56 случаев заболевания закончились летальным исходом. По словам врачей, симптомы заболевания похожи на ОРВИ, но иногда первыми признаками коронавируса могут быть диарея и тошнота.