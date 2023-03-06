Мир 06 марта 2023, 23:46 Потолок цен на российскую нефть создал трудности на рынке энергоносителей Глава Chevron Вирт: рынок не адаптирован к скачкам из-за потока цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты создал трудности на энергетическом рынке, заявил на международной энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне директор компании Chevron Майкл Вирт. Выступление главы американского нефтедобывающего предприятия транслировал телеканал CNBC.

«В том, что касается как самой нефти, так и нефтепродуктов, меня беспокоит то, что мы создали дополнительные трудности», — отметил Вирт.

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Последствия введенных ограничений еще «предстоит выяснить», заявил глава компании. Он отметил, что обычно спрос и объемы на рынке энергоносителей растут медленно и система не адаптирована под скачки. При появлении дополнительных ограничений возникли сложности, заявил Вирт. Трудности связаны с ограничениями на продажу, покупку и страхование энергоносителей.

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Полный отказ всех стран от покупки российской нефти создаст серьезные проблемы и приведет к полной дестабилизации глобального рынка энергоносителей, заявил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.