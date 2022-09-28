МИД предупредил о дестабилизации рынков при установлении потолка цен на нефть | 360°

Мир 28 сентября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber МИД предупредил о дестабилизации рынков при установлении потолка цен на нефть Замглавы МИД РФ Грушко назвал дестабилизацию энергорынков следствием потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Введение потолка цен на нефть из России приведет к дестабилизации энергетических рынков и повышению цен. Евросоюз навредит собственным компаниям и потребителям, заявил на брифинге замминистра иностранных дел Александр Грушко, сообщил ТАСС.

Дипломат допустил, что европейские страны пойдут на этот шаг. Своими прежними действиями Еврокомиссия расширила представление о возможном в международных отношениях. Однако ограничение максимальной закупочной цены на российскую нефть ударит по самой Европе, а именно по положению потребителей и энергетических компаний.

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«Если они пойдут на установление [потолка] цен, это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности», — объяснил Александр Грушко.

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Западные страны регулярно обсуждают введение потолка цен на российскую нефть. В сентябре Евросоюз отложил решение этого вопроса из-за внутренних разногласий — против ограничения выступили Венгрия и Кипр.

Американский журналист Блейз Малли назвал идею провальной. Во-первых, ее не поддержат такие крупные потребители, как Индия и Китай, а также поставщики — члены ОПЕК. Во-вторых, Россия не станет поставлять по заниженным ценам топливо европейским странам.

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