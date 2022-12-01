Мир 01 декабря 2022, 23:51 Россия сможет использовать в свою пользу потолок цен на нефть — СМИ OilPrice: Россия сможет увеличить доходы, если страны ЕС и США введут потолок цен на нефть РИА «Новости»

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Россия не только не пострадает от введения потолка цен на нефть, но и даже сможет приумножить доходы, если западные страны и Соединенные штаты примут эту меру. Об этом в статье для издания Oil Price заявила специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав.

Она напомнила про предупрежденин российских властей о том, что РФ перестанет экспортировать нефть в страны, которые согласиться с потолком цен на нефть. И это, по мнению, Слав вполне предсказуемо и оправдано.

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«Теперь, шесть месяцев спустя, пока Европейский союз обсуждает уровень ограничения цен на нефть, скептицизм по поводу его эффективности растет», — написала она.

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Автор статьи уточнила, что особые сомнения вызывает сама планка — от 65 до 70 долларов за баррель. Поэтому ЕС не смогли договориться о лимитах в минувший понедельник, 28 ноября.

Тогда Польша и две прибалтийские страны настаивали, чтобы ограничение было близко к себестоимости нефти — около 30 долларов за баррель.

Если потолок в 65 долларов за баррель все-таки будет одобрен, то, по мнению Слав, это все равно никак не скажется на России. Даже если она будет продолжать поставлять нефть по этой цене. А значит, первоначальной цели — чтобы Путин снизил расходы на СВО — Западу достичь не удастся.