Мир 15 февраля 2023, 17:55 Потоки лавы потекли по гавайскому острову после обрушения жерла вулкана Килауэа Потоки лавы из гавайского вулкана Килауэа после обрушения жерла сняли на видео

Читать 360tv в

Озеро лавы растеклось после обрушения жерла вулкана Килауэ на гавайских островах. Горячая масса продолжает растекаться по острову. Руководство Национального парка запустило на YouTube прямую трансляцию необычного зрелища.

По данным на вторник, 14 февраля, извержение происходило сразу в трех местах вулкана, который продолжает выбрасывать все новые и новые потоки.

Реклама

Геологическая служба США в беседе с телеканалом FOX отметила, что вулкан находится на закрытой территории парка, поэтому лава никому не угрожает.

Реклама

Проблема заключается в выбросах газа, которую несет с собой горячая масса. К каким последствиям это приведет, пока неизвестно.