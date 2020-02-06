Потоки алкоголя полились из водопроводных кранов в одном из домов в Индии

Жители обратились к местным властям из-за грязной воды с резким запахом алкоголя, которая начала литься из водопровода.

Как выяснилось, ранее в яме вблизи колодца, из которого в дом поступала вода, захоронили 6 000 литров конфискованного алкоголя. Сделано это было по решению суда. Смесь рома, бренди и пива просочилась в землю и грунтовые воды.

Как отметило ИА Nation News, попробовать алкоголь никто не решился.

Сообщается, что на очистку колодца уйдет около месяца.