Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода «Северный поток — 2». Укладка трубы ведется в водах Дании.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», — сообщили журналистам в Nord Stream 2. Фрагмент заявления приводит ТАСС.

В компании уточнили, что работы идут в соответствии с полученными согласованиями.

«Северный поток — 2» — это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Проект должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что если Германия остановит строительство трубопровода «Северный поток — 2», то Берлину пришлось бы столкнуться с судебными разбирательствами. Она отметила, что решение о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» было принято много лет назад.