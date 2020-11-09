СМИ узнали о планах Трампа ввести «поток» санкций против Ирана

По их данным, 8 ноября спецпредставитель США по Ирану Эллиотт Абрамс прибыл в Израиль, чтобы обсудить план санкций с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом. В понедельник, 9 ноября, Абрамс планирует обсудить ограничения с министром обороны и главой МИД Изриля.

Ранее на закрытом мероприятии Абрамс заявлял о планах администрации Трампа до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента, каждую неделю объявлять о новых санкциях против Ирана, сообщило издание. Такой «поток» санкций усилит давление на исламскую республику и осложнит администрации Байдена возвращение к ядерной сделке с Ираном, заявил источник в Израиле.

После Израиля Абрамс должен отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые, как отмечается, обеспокоены будущей политикой США в отношении Ирана. А 18 ноября в Израиль прибудет глава Госдепартамента США Майк Помпео.