Мир 03 января 2024, 23:54 Поток нелегальных мигрантов в США побил все рекорды Fox News: приток нелегалов в США в декабре побил все рекорды РИА «Новости»

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В декабре 2023 года 302 тысячи нелегальных мигрантов попытались проникнуть в США из Мексики. Эта цифра — абсолютный рекорд за всю историю ведения подобной статистики. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США. Это наибольшее общее число за один месяц, когда-либо зафиксированное, а также первый раз, когда число мигрантов превысило 300 тысяч», — передал телеканал.

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За последний квартал прошлого года число нелегалов в США из Мексики превысило 785 тысяч человек. Это тоже стало историческим рекордом.

В конце декабря сообщалось, что за пять дней почти 50 тысяч нелегальных мигрантов пересекли границу США и попросили убежища.

Миграционный кризис на южной границе вызвал раскол американских властей и неожиданно повлиял на конфликт на Украине. Представители Республиканской партии потребовали ужесточить миграционное законодательство и построить стену на границе с Мексикой. Без этих условий они отказались согласовывать законопроект о военной помощи Украине и Израилю. Демократы не идут на уступки по вопросу миграции, так что до начала рождественских праздников политики так и не смогли договориться.