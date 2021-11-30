Лукашенко посетит Крым

Лукашенко решил отправиться в Крым вместе с Владимиром Путиным. Он не скрывает, что это будет обозначать по сути признание полуострова российским Белоруссией.

«Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — высказался он корреспонденту РИА «Новости».

«Хотя ни для меня, ни для Путина — это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», — отметил Лукашенко. Он сказал также, что вместе с российским коллегой начнет визит с Севастополя.

До этого в испанских школьных учебниках Крым назвали частью России. Украина потребовала изъять весь тираж из образовательных заведений и больше не допускать такие книги для образовательного процесса. Претензию украинское посольство в Испании направило местным властям.