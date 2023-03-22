Мир 22 марта 2023, 07:46 «Потерпели бы сокрушительное поражение». США предупредили о превосходстве российской армии Ветеран войск США Дрейвен: США потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России РИА «Новости»

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Армия Соединенных Штатов потерпела бы сокрушительное поражение в битве против российской. Об этом сообщил в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен. По его словам, если Россия и Китай «устанут от методов» США, Штатам грозит «быстрый и насильственный конец» как в военном, так и в экономическом отношении.

«Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая», — отметил ветеран.

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Прогрессивная либеральная политика в военных структурах привела лишь к ослаблению американских войск, считает Ноктис Дрейвен. Женщин стали принимать даже в структуры спецназначения, и качество подготовки от этого, по его мнению, снизилось. Внедрение ЛГБТ-идеологии тоже оставляет меньше ресурсов на подготовку армии. Повлияло и падение уровня образования в США.

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Дрейвен добавил, что Россия с Китаем могли бы победить США своей экономикой «еще до попадания на поле боя». Он констатировал, что американская экономика пребывает в упадке.