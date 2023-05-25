25 мая 2023, 07:38
Потерю Зеленским контроля над Украиной заподозрили в США
ТАС: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки
Президент Украины Владимир Зеленский мог лишиться контроля над собственной страной, передав его руководителям Главного управления разведки. С таким предположением в издании The American Conservative выступил обозреватель Брэдли Делвин.
По его словам, Зеленский превратился в лицо, которое представляет страну на мировой арене и собирает пожертвования.
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«Неужели его понизили до такого статуса? Если помните, то Зеленский говорил о своей неосведомленности о проникновении группы диверсантов в Белгородскую область», — написал Делвин.
Также журналист отметил, что раньше Запад объяснял активную поддержку Украины поставками оружия успехами военных на передовой. Однако в настоящее время им больше помогают из-за плачевной обстановки на линии боевого соприкосновения.
«Западу все тяжелее находить рациональные объяснения, чтобы продолжать помогать Киеву», — добавил он.
Ранее украинский режиссер Игорь Лопатенок предположил, что западные страны отстранят Зеленского ради заморозки конфликта.
Владимир Зеленский
Украина
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