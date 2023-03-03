03 марта 2023, 07:43
Потерю способности говорить заподозрили у Байдена
Ведущий Fox News Карлсон сообщил, что президент США Байден теряет способность говорить
Американский президент Джо Байден начал терять способность разговаривать. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил ведущий Такер Карлсон.
Журналист продемонстрировал нарезку выступлений Байдена, заметив в его речи большое количество оговорок.
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«Наш президент терять главную способность человека — разговаривать. А он так говорит каждый день, поэтому подобных отрезков мы можем показать хоть миллион», — отметил Карлсон.
Ведущий уточнил, что журналистам дали негласное распоряжение не акцентировать внимание на ухудшении речи Байдена.
«Они делают вид, что не замечают отсутствия физических и умственных сил у Байдена, необходимых для управления США», — добавил он.
В ноябре 2022 года американскому лидеру исполнилось 80 лет. Ранее он сказал, что пока не принял решение об участии в выборах президента в 2024 году.
США
Джо Байден
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