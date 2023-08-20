20 августа 2023, 07:49
Потерю НАТО веры в победу Украины признали в Британии
Telegraph: НАТО потерял веру в победу Украины и хочет «продать ее подешевле»
НАТО потерял всякие надежды на победу Украины в противостоянии с Россией и намерен «продать» ее подешевле. Об этом говорится в материале издания The Telegraph.
«Представитель альянса в должности заместителя генсека Стиан Йенссен заявлял, что мирный договор с Россией может предполагать отказ Украины от части территорий в обмен на членство в альянсе», — напомнил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
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По его мнению, заявление Йенссена отразило реальные планы Запада в отношении Украины, которую «хотят продать подешевле».
Ранее Йенссен не исключил, что Украине ради членства в НАТО придется отказаться от части собственных территорий. Его заявление вызвало бурную реакцию в офисе правительства Украины, после чего представителю альянса пришлось отказаться от своих сказанных слов.
Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что высказывание Йенссена стало политическим вбросом.
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