Потерявший троих детей после теракта владелец Asos стал отцом близнецов

У пары родились две здоровые девочки-близняшки. В семье Поульсена теперь трое детей.

В прошлом году чета пережила настоящую трагедию, потеряв троих детей после ряда терактов на Шри-Ланке. Там в апреле прошлого года произошло восемь взрывов, в результате которых погибло 310 человек. В их числе были и дети Поульсена — Альма, Агнес и Альфред. Дочь Астрид осталась жива. Сам миллиардер, который отдыхал с детьми, был только ранен.

Основатель Аsоs является вторым по счету владельцем земель в Великобритании, которые унаследовал от своего отца. Предприниматель не афиширует свою личную жизнь. Известно, что супругу предприниматель встретил, когда она пришла работать в его компанию.