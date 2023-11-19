Мир 19 ноября 2023, 02:59 Потерявший ногу офицер ВСУ пожаловался на неожиданную реакцию россиян на танки Leopard Forbes: офицер ВСУ заявил, что Украина ожидала бегства ВС РФ от западной техники РИА «Новости»

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План украинского командования о «большом» контрнаступлении основывался на ожидании, что российские войска при виде западной техники испугаются и разбегутся. Об этом украинскому изданию Censor.net рассказал офицер ВСУ, потерявший в бою ногу.

По его словам, командиры ВСУ искренне верили, что российские военные начнут сдаваться в плен при виде западной техники: бронемашин Bradley и танков Leopard. На этом основывался весь план контрнаступления.

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Однако командование ВСУ недооценило решимость россиян отстаивать свои позиции. Украинские командиры при этом начали допускать серьезные ошибки.

«Украинские командиры в последнюю минуту изменили организацию подразделений и их оснащение, разрушив их сплоченность. Украинская авиация не появилась для поддержки наземных войск», — передало издание слова военного.

Офицер служил в украинской армии девять лет, в отставку вышел в звании старший лейтенант, подорвавшись на мине в первый же день контрнаступления.

Ранее стало известно, что украинские власти отдали приказ не эвакуировать солдат, которые были ранены на левом берегу Днепра. Теперь «поездка в Крынки» стопроцентно становится для украинских солдат билетом в один конец, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.