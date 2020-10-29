Зеленский боится «потерять деньги Запада» из-за закона о коррупции
Зеленский заявил, что решение судей приведет к «большой дыре в бюджете».
«У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете», — сказал украинский президент.
Он также переживает, что Конституционный суд «сделает завтра или послезавтра» очередной сюрприз властям страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства, ссылаясь на выступление президента на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Дело в том, что Конституционный суд признал незаконными положения о необходимости обнародования чиновниками электронных деклараций на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), о полномочиях агентства получать, проверять, обнародовать декларации, а также отлеживать образ жизни субъектов декларирования.
Кроме того, судьи посчитали антиконституционными пункты о мерах финансового контроля и об обеспечении мероприятий по привлечению к ответственности лиц, совершивших коррупционные преступления.
НАПК утверждает, что причина «в собственных интересах» судей, двое из которых накануне задекларировали недостоверную информацию.
Зеленский намерен в ближайшее время зарегистрировать законопроект в Раде, где предусматривается восстановление добродетели конституционного судопроизводства на Украине.