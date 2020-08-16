Волонтеры вернули жителям Бейрута потерянных животных. Видео

Волонтеры благотворительной организации Animals Lebanon начали возвращать жителям Бейрута животных, которые были потеряны во время взрыва, почти уничтожившего город 4 августа. Уже почти 20 собак и кошек смогли вернуться к своим хозяевам.

Как сообщил Daily Mail исполнительный директор благотворительной организации Animals Lebanon Джейсон Майр, с 12 августа около 40 человек разыскивают на руинах города животных, которые испугавшись взрыва убежали, а потом вернулись к дому, которого уже не было. Эта работа «делает счастливым» и волонтеров, и хозяев домашних питомцев.

Майер сообщил, что к ним обратились уже более 200 человек, которые ищут своих любимцев.

Здание, в котором расположена Animals Lebanon, тоже пострадало от взрыва. Несколько кошек были ранены осколками вылетевшего стекла.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли более 130 человек, свыше пяти тысяч пострадали. Без крыши над головой остались около 300 тысяч человек.