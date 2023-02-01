Мир 01 февраля 2023, 11:49 Потерянную капсулу с радиоактивным цезием нашли в Австралии ABC: потерянную высокорадиоактивную капсулу с цезием-137 нашли в штате Западная Австралия Unsplash

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Потерянную несколько дней назад радиоактивную капсулу с цезием-137 нашли в штате Западная Австралия. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на министра по делам ЧС штата Стивена Доусона.

«Специалисты в прямом смысле слова нашли иголку в стоге сена», — отметил глава ведомства.

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Капсулу обнаружили в среду утром в 50 километрах от города Ньюман. Эксперты предупредили, что последствия для здоровья от контакта с радиоактивной капсулой размером не больше монеты могут быть серьезными: ожоги, острая лучевая болезнь, рак.

Доцент кафедры ядерной инженерии в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн Анджела Ди Фульвио пояснила изданию, что цезий-137 — это искусственный проект деления, который часто используют в радиологических лабораториях.

Капсулу потеряли во время транспортировки из шахты Rio Tinto на севере Ньюмана в северо-восточный пригород Перта. Пропажу обнаружили 25 января.

Цезий попадает в перечень веществ, которые можно использовать для создания «грязных бомб».