Мир 10 декабря 2023, 22:46 Потерянное в отеле Парижа кольцо за 750 тысяч евро нашли в необычном месте Полиция нашла кольцо за 750 тысяч евро в пылесосе в отеле Парижа Unsplash

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Предпринимательница из Малайзии сообщила о пропаже кольца с бриллиантом в отеле Ritz в Париже. Украшение стоимостью 750 тысяч евро нашли в мешке от пылесоса, написала газета Le Parisien.

«Кольцо обнаружили сотрудники службы безопасности отеля», — указала дирекция гостиницы в заявлении.

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Руководство отеля Ritz заверило, что речь не идет о краже, поскольку кольцо обнаружили в мешке для пылесоса. По словам потерпевшей, она оставила ювелирное изделие на столе, когда отправилась по магазинам. После возвращения в номер, женщина его не обнаружила.

Полиция Парижа организовала проверку по факту пропажи кольца. Правоохранители рассматривали разные версии, в том числе и кражу кем-то из служащих отеля.

Ранее в Италии вынесли приговор ювелиру Марио Роджеро, который застрелил двух грабителей и ранил третьего. Суд назначил ему 17 лет тюрьмы.