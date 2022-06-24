Потерянная флешка с личными данными 460 тысяч жителей города Амагасаки нашлась в Японии

Администрация японского города Амагасаки на официальном сайте сообщила, что нашла флешку с персональными данными 460 тысяч жителей.

О пропаже карты памяти стало известно накануне. На флешке содержались персональные данные всех жителей, включая информацию об уплате налогов и полученных пособиях.

«Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить доверие граждан, тщательно разъясняя важность защиты личной информации каждому отделу агентства и повышая осведомленность персонала о кризисе», — добавили власти Амагасаки.

Администрация сообщила, что один из служащих, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забыл сумку с накопителем в ресторане.

Флеш-карта была надежно заблокирована паролем, а все ее содержимое — зашифровано. Руководство ресторана передало данные в городскую администрацию.