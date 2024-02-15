15 февраля 2024, 10:43
Потеряют еще больше территорий. В Германии сделали неприятный прогноз для ВСУ
ZDF: Украина может потерять еще больше территорий из-за нерешенных проблем ВСУ
ВСУ в скором времени рискуют утратить контроль над еще большим количеством территорий. Об этом в беседе с ZDF заявил военный эксперт Карло Масала.
Специалист обратил внимание на острую нехватку боеприпасов у украинских военных. По его мнению, если этот вопрос, а также проблему ротации не решат, то исход для Украины будет плачевным.
Реклама
«[В этом случае] в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — предупредил Масала.
Отдельно он затронул тему грядущих выборов президента США. По его словам, и для Украины, и для ЕС приход к власти Дональда Трампа стал бы сложным испытанием, так как при таком сценарии Европе пришлось бы оказывать помощь украинским властям в одиночку, а делать это они не в состоянии.
«Тогда Европа должна будет восполнить отсутствие американской помощи, но тут нужно быть реалистом, она не может заменить все то, что до сих пор поставляли США», — заключил Масала.
США
ВСУ
Россия
Запад
Украина
Реклама
Реклама