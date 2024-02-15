Мир 15 февраля 2024, 10:43 Потеряют еще больше территорий. В Германии сделали неприятный прогноз для ВСУ ZDF: Украина может потерять еще больше территорий из-за нерешенных проблем ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ в скором времени рискуют утратить контроль над еще большим количеством территорий. Об этом в беседе с ZDF заявил военный эксперт Карло Масала.

Специалист обратил внимание на острую нехватку боеприпасов у украинских военных. По его мнению, если этот вопрос, а также проблему ротации не решат, то исход для Украины будет плачевным.

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«[В этом случае] в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — предупредил Масала.

Отдельно он затронул тему грядущих выборов президента США. По его словам, и для Украины, и для ЕС приход к власти Дональда Трампа стал бы сложным испытанием, так как при таком сценарии Европе пришлось бы оказывать помощь украинским властям в одиночку, а делать это они не в состоянии.

«Тогда Европа должна будет восполнить отсутствие американской помощи, но тут нужно быть реалистом, она не может заменить все то, что до сих пор поставляли США», — заключил Масала.