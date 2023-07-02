Мир 02 июля 2023, 21:56 «Потеряет Одессу». Зеленского раскритиковали за его заявление о Черном море Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому «не позориться», чтобы не потерять Одессу Flickr

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Пользователи Twitter со всего мира обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его видеообращения с угрозой похода на Крым. Украинский лидер также потребовал от Москвы «не диктовать условия в Черном море».

Комментаторы отметили, что Зеленский делает все для втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией. Другой пользователь заметил, что США «покончат с Зеленским» как только тот перестанет быть полезным.

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«Просто взмахните уже белым флагом. Вы проигрываете и продолжаете позориться», — написал один из юзеров.

Другой посоветовал главе киевского режима вести переговоры, пока еще есть время.

«Зеленский говорит о Крыме, а потеряет еще Одессу», — подытожили пользователи.

Тем временем стали поступать сообщения, что Украина готовит к сдаче приграничные с Россией города Сумы и Харьков. Началась эвакуация крупных предприятий, противник укрепляет вторую линию обороны, написал ранее военный корреспондент Александр Сладков.