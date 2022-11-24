Мир 24 ноября 2022, 07:39 Потеря РФ контроля над ЗАЭС угрожает безопасности Мелитополя и Херсонской области — Рогов Член ГСА Рогов: перенос линии боевого соприкосновения обеспечит безопасность ЗАЭС РИА «Новости»

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Потеря Россией контроля над Запорожской АЭС поставит под угрозу безопасность Мелитополя и левобережной части Херсонской области. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.

«Надо четко понимать, что контроль над атомной станцией является определяющим с точки зрения контроля над левобережьем Днепра», — считает Рогов.

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По его словам, если украинская армия, благодаря контролю над Запорожской АЭС получит плацдарм, то под угрозой окажутся не только Энергодар, но также Мелитополь, вся Запорожская область и левобережная часть Херсонской области.

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Рогов назвал единственный действенный способ обеспечить безопасность Запорожской АЭС: отодвинуть линию боевого соприкосновения подальше от ЗАЭС. В таком случае, по его мнению, объект выйдет из зоны досягаемости артиллерийских систем ВС Украины.

Член главного совета администрации Запорожской области подчеркнул, что не видит поводов доверять украинской стороне даже с гарантиями Запада.

Ранее Рогов указал, что Хмельницкую и Ровенскую АЭС остановили искусственно.