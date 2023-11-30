30 ноября 2023, 09:37
«Потеря для всего мира». Китай не забудет Киссинджера
Посольство КНР в США: Китай никогда не забудет Киссинджера
Китайский народ не забудет бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, отметил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он выразил искренние соболезнования родным и близким умершего.
«Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. <…> Кончина Киссинджера — это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира», — добавил Пэнъюй.
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По его словам, Генри Киссинджер был «старым другом Китая», сделал огромный вклад в укрепление дружбы между народами КНР и США. Китайский народ никогда не забудет экс-госсекретаря США, резюмировал пресс-секретарь диппредставительства.
Генри Киссинджер находился на посту госсекретаря при президенте США Ричарде Никсоне. Благодаря усилиям Киссинджера в 1972 году состоялся первый визит Никсона в Китай.
Киссинджер также занимал пост советника по национальной безопасности страны.
О смерти бывшего политика стало известно в ночь на 30 ноября. Ему было 100 лет. Киссинджер скончался у себя дома в Коннектикуте.
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